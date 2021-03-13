Главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко: «Команда еще не вышла на пик формы»

Олег Василенко уверен, что с самоотдачей игроков "Факела" в оставшихся играх все будет в порядке. Фото: кадр с видео

На встрече с болельщиками, прошедшей на стадионе «Факел» главный тренер нашей команды Олег Василенко успокоил фанатов, волнующихся, что сейчас команда играет здорово, а потом ее ожидает спад.

- Не было задачи вывести ребят на пик формы к первым матчам после зимнего перерыва, - заявил Олег Петрович. – Не могу гарантировать, что будем все матчи выигрывать. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Могу только сказать, что ребята будут играть с полной самоотдачей. Отлично поработали на турецком сборе, сделали все, что было запланировано. Мы двигаемся поступательно, знаем, что хотим, это интересно и мне, и игрокам. Пока находимся только в начале пути, его надо пройти, поэтому мне трудно представить, что сейчас кто-то меня позовет на новое место работы, и я соглашусь.

- Играли ли когда-нибудь в таких ужасных условиях, какие были на последнем матче в Нижнем Новгороде?

- Нет. Мороз такой не припомню. Но дело даже не в нем. Представьте поле – кусок земли 110x65 – и ни одной травинки. Хорошо, что обошлось без травм игроков и нашей команды, и нижегородцев.

- Как относитесь к Воронежу, удается ли куда-то выбраться?

- С теплотой. Город хороший, современный. К сожалению, не удается пока осмотреть достопримечательности, в частности, на корабле Петра I (видимо, Василенко имел в виду «Гото Предистинацию» - ред.) хочется побывать, пока не получается. В театр есть желание сходить, надеюсь, все у меня в этом плане впереди.

- Кажется, что вы слишком спокойный. Можете в раздевалке прикрикнуть, если в матче что-то идет не так?

- Считаю, что тренеру, который может донести свои мысли до игроков, не нужно повышать голос. А вот если не получается, начинаются крики, угрозы. Предпочитаю нормальный диалог. Тем более, что коллектив у нас сейчас очень профессиональный. Один Неманья Пейчинович чего стоит. Перед тренировкой на час раньше начинает заниматься, на час позже заканчивает. Уверен – с таким примером перед глазами «звездная» болезнь нашим молодым игрокам не грозит. Вообще хочу сказать, что не тревожусь даже, если (не дай Бог, конечно), пойдут травмы. В запасе у нас сидят люди, практически не уступающие основе. Если бы заявить в чемпионат еще одну команду из игроков, на данный момент больше сидящих на скамейке, еще неизвестно, какая была бы выше в турнирной таблице – эта или основная.