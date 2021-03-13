Дошло до суда уголовное дело экс-полицейского, сбившего насмерть жительницу Воронежа

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежское СУСК завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в причинении смерти человеку в результате нарушения правил дорожного движения при управлении автомобилем.

Следствие установило, что 9 ноября 2020 года полицейский, управляя автомобилем с включенными проблесковыми маячками и сиреной двигался по Ленинскому проспекту. Напротив дома №189 он сбил пешехода – 69-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пенсионерка получила тяжелую травму груди с разрывом аорты, осложнившимся кровотечением. Несчастная погибла на месте.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, - сообщил руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев. - Также установлено, что в момент нахождения за рулем автомобиля он был трезв.

Вину экс-полицейского также подтверждают показания свидетелей, результаты судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения.