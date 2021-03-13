Роман Асхабадзе рассказал, почему игроки воронежского «Факел-М» не получают зарплату

Роман Асхабадзе заявил, что большинство игроков "Факел-М" пока не доказали, что они - профессионалы. Фото: с сайта ФК "Факел"

На встрече с болельщиками, прошедшей на стадионе «Чайка», генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос одного из фанатов, почему игроки «Факела-М» (по сути, дубля основной команды) не получают зарплату.

- Почему-то, когда они играли на КФК (первенство коллективов физкультуры – ред.) такой вопрос не возникал. Мое мнение – первый профессиональный контракт надо заслужить, - заявил Роман Асхабадзе. – Так вот, сейчас те ребята, которые играют в «Факеле-М», не доказали, что уже переросли любительский уровень. А те, кто продемонстрировали определенный уровень мастерства, уже либо в «Факеле» (имею в виду Дениса Шепилова), либо на подходе к нему, как Дмитрий Неплюев. Когда я пришел, ребята уверяли, что просто потому что они - воронежцы, без всяких денег будут на поле одно место рвать. Ничего подобного пока не увидел. А вот непрофессионализм в быту заметил. Только любители могут питаться в «Макдональдсе» и потом на тренировку приходить с пятью, а то и восемью килограммами лишнего веса. Одним словом, дедлайн для игроков «Факела-М», которые в большинстве своем далеко уже не подростки, - конец сезона. Лучшие останутся, с другими распрощаемся. В то же время для ребят из неблагополучных семей готовы покупать бутсы, оплачивать питание и проезд – только при получении документов, подтверждающих непростую ситуацию, в которую они попали.

На вопрос о том, когда наконец-то состоятся торги на строительство стадиона на улице Маршака, Роман Асхабадзе сказал, что вообще это не его тема. Однако сообщил, что слышал от министра спорта (наверное, имел в виду руководителя регионального департамента физической культуры и спорта Владимира Кадурина – ред.), что их проведут в апреле. А по поводу Центрального стадиона профсоюзов высказался так:

- Пока состояние ни поля, ни трибун нас не устраивает. При том, что за аренду стадиона на каждый матч платим по 500 тысяч рублей, это не считая охраны. Даже, извините, туалеты сейчас перед продолжением сезона чистили за свой счет – у руководства главной арены Воронежа до них руки не доходили десять лет. Когда приходил сюда работать, первый вопрос был о своем стадионе. Будет он - есть возможность зарабатывать минимум 25 - 30 миллионов рублей за сезон. На улице Маршака хотим постелить искусственное покрытие, мало чем отличающееся от натурального. В то же время оно гарантирует нас от тех проблем, которые сейчас есть с газоном на Центральном стадионе профзоюзов. Могли бы дать «добро» на проведение матчей того же «Факела-М» с Курском и Саратовом на главной арене. Но с увеличенной нагрузкой поле не справится, тогда мы его просто добьем.

Кроме того, Роман Асхабадзе заявил, что контракты с 80 процентами нынешнего состава «Факела» будут действительны и на следующий сезон. А также сообщил, что в ближайшем будущем готов опубликовать в публичном доступе полные сведения о бюджете клуба.