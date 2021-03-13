Воронежские полицейские задержали иномарку, напичканную свертками с наркотиком

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Левобережном районе Воронежа полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Поло». При досмотре в машине обнаружили более 30 свертков с синтетическим наркотиком метилэфедроном, расфасованным по 1 грамму. Позже оперативникам удалось установить места 4 оборудованных тайников в Таловском районе и задержать людей, пытавшихся извлечь закладки для личного употребления.

По подозрению в распространении наркотиков полицейские и сотрудники наркоконтроля в ходе совместной операции задержали 23-летнего мужчину и его 21-летнюю сожительницу – оба они уроженцы среднеазиатской республики.

Правоохранители выяснили, подозреваемые забирали крупные партии наркотиков и расфасовывали их мелкими партиями для изготовления «закладок».

- В ходе обыска полицейские также изъяли банковские карты, мобильные телефоны, упаковочные материалы и электронные весы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Подозреваемых заключили под стражу. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция по ней предусматривает максимальное наказание в виде заключения на срок до двадцати лет.