Власти Воронежа назвали фейком информацию о махинациях с квартирами сирот

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

История началась с того, что некий Борис Коровин обвинил воронежский региональный департамент социальной защиты в том, что его фамилию вычеркнули из очереди на получение жилья, предназначенного для детей-сирот, а там якобы появились имена возможных тезок сотрудников ведомства. Молодой человек выложил в соцсети «ВКонтакте» несколько постов с документами, по его мнению, подтверждающими это. Но в обправительстве опровергли эту информацию.

Там пояснили, что никакого Бориса Коровина в списках никогда не было, и документы, которые выложены на его странице, не более чем фикция.

– И бланк, который якобы представлен как официальный документ, в соцзащите не используется, а также номер документа не соответствует номенклатуре дел, указанные номера приказов не соответствуют регистрационному реестру нормативных правовых актов департамента, самих приказов с указанными номерами по обеспечению упомянутых людей квартирами не существует, – пояснили в департаменте.

Мы попытались связаться с Борисом Коровиным в соцсетях еще вчера и попросили прокомментировать ответ департамента. Но он, хотя и видел наше сообщение, не ответил. Зато неожиданно прислал письмо сегодня.

– Доброе утро! свяжитесь, пожалуйста, со мной в телеграмме, в вк мне постоянно угрожают, – написал он.

Однако прислал ссылку на новый аккаунт во вконтакте. Там он также именует себя Борисом Коровиным, но в его личных данных значится город проживания Санкт-Петербург и на фото это уже далеко не 23-летний парень.

Сейчас этот вброс информации проверяют воронежские силовые структуры.