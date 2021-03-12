Власти и предприниматели обсудили новый порядок установки киосков в Воронеже

Фото предоставлено мэрией Воронежа

В городской администрации 12 марта прошло заседание рабочей группы о новом порядке размещения нестационарных торговых объектов под председательством мэра Вадима Кстенина. Его собираются ввести в 2021 году. Согласно нововведению, внешний вид НТО должен быть приведен к единым стандартам, для бизнесменов будут созданы равные условия для размещения, а доходная часть бюджета пополнится новыми вливаниями.

В горадминистрации напомнили, что этот процесс ведется в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Наибольшую обеспокоенность бизнеса вызвали два изменения –преимущественное право размещения торговых объектов, а также сроки введения новых киосков и павильонов в эксплуатацию.

Согласно новой редакции порядка размещения НТО преимущественное право планируется предоставлять предпринимателям, которые ранее добросовестно исполняли условия договоров. Они могут им воспользоваться, когда истечет срок размещения их объекта и это место выставят на торги. По их результатам преимущественное право предоставляется в порядке заключения договора по цене победителя.

– После множества консультаций мы предлагаем более мягкие условия, для тех, кого эта ситуация волнует. Еще раз однократно воспользоваться преимущественным правом смогут те, кто его выиграет на аукционе – после истечения срока договора. И даже в дальнейшем при проведении новых торгов – если предприниматель будет согласен размещать свой киоск или павильон по цене, предложенной их победителем, – пояснила вице-мэр Людмила Бородина.

Также определились со сроками ввода новых объектов в эксплуатацию. Его планируется ограничить 6 месяцами. Если комиссия выявила нарушения, то для их устранения дается столько же времени. Этот вопрос стал самым обсуждаемым на заседании. Предприниматели сочли период в шесть месяцев слишком маленьким. Но мэр Вадим Кстенин напомнил, что малое предпринимательство в городе должно быть высококонкурентным, поскольку многие хотели бы занять эту нишу. И в этом случае задача чиновников дать такую возможность.

– Мы не пытаемся ни в коей мере ущемить наших предпринимателей – это не наша задача. Давайте быть объективными: в нашем городе многие хотят стать предпринимателями, но у них никаких шансов нет. А этот рынок должен быть высококонкурентным. Объекты десятилетиями размещаются по преимущественному праву, и предприниматели хотят оставить все, как есть еще на долгие годы. Это не упрек, но вы спрашиваете – можно ли дать 5 лет на реконструкцию? В результате у нас с вами разговор, как с перевозчиками – я с ними общаюсь третий год, но наконец-то мы стали друг друга слышать и пытаться делать транспортную реформу, изменить транспортную сферу к лучшему. В сфере нестационарных торговых объектов горожане тоже ждут улучшений, – резюмировал глава Воронежа Вадим Кстенин.

Также предпринимателям чиновники напомнили о «законности» ведения предпринимательской деятельности. А замглавы города Людмила Бородина озвучила цифры с 2016 года, когда крупные компании незаконно размещали свои киоски в городе. К примеру, из 144 объектов «Табакерки» в 62 случаев не было разрешений (43%), ООО «Робин Сдобин» при указанных в схеме 94 НТО разместило незаконно 112 раз, ООО «Русский Аппетит» из 99 в схеме – 74 раза, «Грядка» – 12 и др.

Вадим Кстенин поручил управлению предпринимательства еще раз проработать техническую возможность, как за полгода заменить объекты торговли.

– Уточните возможности соответствующих предприятий Воронежа, Липецка, Тамбова и просчитайте, справятся ли они с такой задачей, хватит ли производственных мощностей. По итогам анализа ситуации уже можно будет принимать решение о сроке ввода объектов, – подытожил мэр.