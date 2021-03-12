Под Воронежем аграрии подарили райбольнице санитарные автомобили

Фото – администрация Кантемировского района

Автопарк Кантемировской районной больницы пополнился сразу двумя санитарными автомобилями Lada Largus. Машины были приобретены за благотворительные средства, которые пожертвовали местные сельскохозяйственники. Ключи от новых медицинских авто вручили главному врачу Зое Емельяненко сегодня, 12 марта. Об этом рассказали в муниципалитете.

Автомобили предназначены для транспортировки медицинского персонала и одного пациента в лежачем положении, не являющегося экстренным. Новый транспорт поможет быстрее обслуживать граждан района, а также будет использоваться при доставке пациентов в Воронеж и центральную районную больницу.

Участковый врач Андрей Слюсарев рассказал, что в разгар пандемии местным медикам пришлось не сладко.

– Пробеги в некоторые дни составляли сотни километров. Вызов, как правило, обслуживается 10-20 минут, при этом доезд до пациента иногда составлял полчаса и более. Приходилось работать до глубокого вечера. С новыми автомобилями нам будет комфортней, – поделился он.

Решение о том, что райбольнице необходимо закупить новый медицинский транспорт, было принято в октябре 2020 года. Глава района Владимир Покусаев предложил местным предпринимателям объединиться и оказать помощь здравоохранению района. Руководители крупных и фермерских хозяйств поддержали его инициативу. Необходимая сумма – а это более 2 млн рублей – была собрана уже к середине декабря.

Главный врач БУЗ ВО «Кантемировская РБ» Зоя Емельяненко поблагодарила всех за помощь:

– Мы видим, что трудности в борьбе с коронавирусной инфекцией сплачивают людей. Наше сегодняшнее событие еще раз подтверждается девиз, под которым мы уже год работаем, что #МыВместе», – сказала она.