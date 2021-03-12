В Воронежской области 8 марта пропал 72-летний мужчина

Фото поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

У воронежцев попросили помощи в поисках 72-летнего Анатолия Ломакина. Мужчина ушел из дома 8 марта в поселке совхоза «Павловка» Грибановского района. С тех пор о нем не было никакой информации. Четыре дня он не выходит на связь ни с родственниками, ни с соседями. Ориентировку опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 12 марта.

Из особых примет – мужчина сутулится. Он ростом 170 см, у него седые волосы и серо-голубые глаза. В последний раз, перед исчезновением, его видели одетым в зеленую болоньевую куртку, коричневые штаны, сапоги-дутики и шапку.

Волонтеры просят связаться по номерам телефонов всех, кто обладает какой-либо информацией: 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.