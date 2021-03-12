Воронежцев возмутил поступок пенсионерки, которая выкинула из подъезда умирающего кота

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Воронежцы ужаснулись поступком пожилой женщины, которая пинком выкинула из подъезда умирающего на лестничной клетке кота. Инцидент произошел в доме №10/1 по ул. Корольковой. Видео разместили в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 12 марта.

Жуткие кадры, на котором видно, как женщина буквально пинком с порожек толкает животное, издающее предсмертные гортанные звуки. После этого она берет и скидывает кота вниз с высоты лестничного пролета. На этом пенсионерка не останавливается. Хватает его за шкуру и выбрасывает на мороз на улицу. Этот инцидент вызвал шквал негативных отзывав у воронежцев. Они явно не одобрили его и назвали бесчеловечным.

Как написал автор поста, за животным через некоторое время прибыл волонтер, чтобы забрать его, но кот скончался.

В минувшие выходные воронежцы были шокированы жестокими собачьими боями, которые прошли в санатории в Рамонском районе. Жуткое видео прислали в редакцию «Комсомольской правды - Воронеж» жители села Чертовицы. Сейчас правоохранители там проводят проверку.