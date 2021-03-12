В Воронеже назревает очередной скандал с бесплатными квартирами для сирот

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Причиной, из-за которой может разгореться скандал с раздачей положенных по закону квартир для детей-сирот, стали посты в соцсетях одного из льготников. Их разместил 24-летний Борис Коровин, якобы выпускник воронежского дома-интерната, который утверждает, что до сих пор не может получить жилье. По его словам, он был в первой двадцатке в очереди на получение жилья, но буквально на днях получил документы, в которых были изменены несколько фамилий в перечне. А в облправительстве утверждают, что никакого Коровина в списках не было вовсе.

Сам же Борис утверждает, что он много лет стоит в очереди за жильем. Кроме того, автор постов утверждает, что при проверке оказалось, что новые квартиры получили сотрудники регионального департамента соцзащиты. Их фамилии стоят вверху списка.

– Добрые люди поделились вот такими документами. Буквально пару месяцев назад проверял свое место в очереди, был в первой двадцатке, но меня почему-то в этих списках нет. Зато, в документах числятся люди из воронежской администрации. Нас снова облапошили, закупленные для сирот квартиры отдали "своим" людям, – написал Борис.

Чиновники отреагировали на его заявление официальным ответом. Они утверждают, что появившиеся в соцсетях документы о списке детей-сирот, которых надо обеспечить жильем, подложные.

И бланк, который якобы представлен как официальный документ, в соцзащите не используется, а также номер документа не соответствует номенклатуре дел, указанные номера приказов не соответствуют регистрационному реестру нормативных правовых актов департамента, самих приказов с указанными номерами по обеспечению упомянутых людей квартирами не существует.

Также в облправительстве пояснили, что в департаменте соцзащиты отсутствует форма переписки на бланках с угловым штампом между сотрудниками и начальником отдела. Упомянутая в тексте «проект решения отдела» — несуществующая формулировка.

Кроме того, по информации чиновников люди, указанные в соцсетях, не включены в списки на получение жилья, поэтому оно им предоставляться не будет. Ну и что касается указанных в списке «тезок» родственников департамента, то там не исключили, что «часть упомянутых ФИО можно соотнести с фамилиями сотрудников департамента, однако, у части из них не совпадают инициалы, и у всех не совпадает место жительства».

По факту размещения заведомо ложной информации департаментом направлено обращение в правоохранительные органы для проведения проверки.

Напомним, в прошлом году Воронежская область уже стала известна на всю Россию как регион, в котором ущемляют права детей-сирот. Тогда причиной стали провальные аукционы на покупку квартир, которые проводились региональным департаментом социальной защиты. Дело взяли на контроль прокуратура и следственное управление. Тогда этот вопрос удалось сгладить. Сейчас же сироты, опубликовавшие информацию в соцсетях, настроены решительно. Они пообещали завтра днем выйти на митинг. Не исключено, что эта история также заинтересует правоохранителей.