Под Воронежем эвакуировали замерзающих пассажиров рейсового автобуса

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Рейсовый автобус «Волгодонск-Москва» сломался на трассе в районе 503 км автодороги «М4-Дон» под Воронежем. Сообщение о том, что транспортное средство с пассажирами припарковано на обочине поступило в ГИБДД в 08.05 утра сегодня, 12 марта. Полицейским пришлось эвакуировать 26 замерзающих пассажиров, в числе которых был 5-летний ребенок.

Как рассказали в региональном главке, в ходе беседы с водителем выяснилось, что в неисправном автобусе «Сетра» отсутствует отопление. Инспекторами ДПС было принято решение вывезти людей в теплые помещения на попутном транспорте. Их доставили на близлежащую автозаправку на 517 км автодороги М4-Дон, где имелся пункт обогрева и кафе. Автобус был эвакуирован при помощи спецавтомобиля ОССП.

Водитель и пассажиры поблагодарили сотрудников ГИБДД за неравнодушие и оказанную им помощь.