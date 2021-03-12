В Воронежской области знакомые пытались упрятать женщину в тюрьму за кражу, которой не было

В Подгоренском районе до суда дошло необычное дело. 46-летний местный житель попытался сделать из своей знакомой воровку. Но для этого он не стал ее учить этому криминальному ремеслу. Просто решил оговорить. Сделал он это с помощью другой своей знакомой, которая первую, скажем мягко, недолюбливала. Та пошла в полицию и сказала, что у мужчины украли 10 тысяч рублей. И сделала это якобы ее знакомая. А она – свидетель.

Полицейские раскрыли эту пакостную попытку засадить невинную женщину за решетку. И возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения».

- Хотя доказательства вины мужчины были неоспоримыми, он свою вину так и не признал, - рассказали в прокуратуре Подгоренского района. – Ему грозит до шести лет лишения свободы.