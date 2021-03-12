Мэр Вадим Кстенин поручил усилить масочные рейды в воронежских маршрутках

Фото – пресс-служба мэрии Воронежа

Сегодня утром в Воронеже начались рейды, в ходе которых сотрудники горадминистрации и полиции проверяли, как пассажиры и водители общественного транспорта соблюдали масочный режим. Поручение усилить контроль за соблюдением антиковидных мер в маршрутках вслед за губернатором дал мэр Вадим Кстенин.

Градоначальник напомнил профильному ведомству – городскому управлению транспорта, что весна – это не повод расслабляться. Это как раз то время, когда люди чаще болеют вирусными заболеваниями. Масочные рейды в транспорте теперь будут проводиться с определенной периодичностью и до тех пор, пока не снизится количество людей, которые игнорируют средства защиты.

– Не стоит забывать о том, что весенний период – это время, когда прогрессирует еще и сезонная заболеваемость. Общественный транспорт – место наибольшей концентрации людей, поэтому требует особого внимания. Контроль за соблюдением масочного режима нужно вести постоянно – не только в ходе совместных рейдов с органами, уполномоченными на составление административных протоколов, но и в ходе ежедневного мониторинга, – отметил глава Воронежа.

К проверке ковид-диссидентов подключились и сотрудники линейного контроля МБУ «Единый оператор пассажирских перевозок». Они фиксируют места наибольшей концентрации пассажиров без масок. Сегодня, 12 марта, внимание уделили транспортному потоку, который проходит через улицу Ворошилова.

В ходе него было обследовано около 40 автобусов. Департаментом промышленности и транспорта составлен один материал по административному правонарушению по факту фиксации в автобусе наибольшего количества пассажиров без масок. Нарушение масочного режима регламентируется ст. 20.6.1 КоАП. Форма наказания – предупреждение или штраф – будет избрана в суде.