Под Воронежем водитель заплатит 1000 рублей за парковку на тротуаре возле школы

Хамская парковка не осталась безнаказанной Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стражи порядка проверили информацию в Сети, что в поселке Отрадное водитель «Киа Сорренто» припарковался прямо на тротуаре у школы. Оказалось, что никакого фотошопа автор поста не применял и снял то, что реально было. 10 марта в 8.15 42-летний житель Новой Усмани, действительно, припарковал свою машину на улице 70 лет Победы Отрадного, грубо нарушив правила.

Водителя вызвали в отделение ГИБДД, составили на него административный протокол и оштрафовали на 1000 рублей.

В ГИБДД напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений правил дорожного движения, можете направить сообщение по этой ссылке или сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.