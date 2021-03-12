Воронежские приставы взыскали более 200 тысяч рублей с автомобилистов-нарушителей

Фото – УФССП по Воронежской области

Судебные приставы в ходе совместных рейдов с сотрудниками ГИБДД взыскали более 200 тысяч штрафов, выписанных автомобилистам, нарушившим правила дорожного движения. У троих владельцев были арестованы авто. Об этом рассказали 12 марта в Управлении ФССП по Воронежской области.

Должникам приставы и стражи порядка предлагали оплатить штрафы на месте через банковский терминал. Многие соглашались. В результате на депозитный счет отделения зачислено 260 тысяч рублей.

Также было вручено 20 требований о явке к судебному приставу, у кого значилась задолженность менее 3 тысяч.

Были и так называемые «уклонисты» от наложенных административных взысканий. Так, жительница Рамонского района длительное время игнорировала свою задолженность по штрафам в 150 тысяч рублей. В результате был арестован ее автомобиль «Лада Приора», которым управлял доверитель. Машину в ходе рейда изъяли и передали на хранение в специализированную организацию до ее продажи на торгах.