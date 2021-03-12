В Воронеже женщина может сесть на шесть лет за то, что купила по найденной банковской карте продукты и лекарства

Женщина утверждает, что потратила чужие деньги на продукты и медицинские препараты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

45-летний воронежец обратился в отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже с потерянной им банковской карты более трех тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли записи с видеокамер торговых павильонов, где, по их предположениям, снимали деньги. То, что они увидели на них, а также полученная оперативная информация позволили напасть на след воровки. Ею оказалась 48-летняя жительница Воронежа. Женщину задержали в ее квартире и доставили в отдел полиции. Там она призналась, что нашла банковскую карту на улице и оплатила по ней покупку продуктов и лекарств.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.