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Происшествия12 марта 2021 17:05

В Воронеже женщина может сесть на шесть лет за то, что купила по найденной банковской карте продукты и лекарства

Она сняла около трех тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина утверждает, что потратила чужие деньги на продукты и медицинские препараты.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

45-летний воронежец обратился в отдел полиции Ленинского района с заявлением о краже с потерянной им банковской карты более трех тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли записи с видеокамер торговых павильонов, где, по их предположениям, снимали деньги. То, что они увидели на них, а также полученная оперативная информация позволили напасть на след воровки. Ею оказалась 48-летняя жительница Воронежа. Женщину задержали в ее квартире и доставили в отдел полиции. Там она призналась, что нашла банковскую карту на улице и оплатила по ней покупку продуктов и лекарств.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы). До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Криминал