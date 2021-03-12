Воронежцам сыграет виолончелист, выступавший с Пугачевой и на Северном полюсе

афиша ВКЗ

16 марта в Воронеж с концертом приедет виолончелист Денис Шаповалов. В рамках абонемента №2 «Классика и не только» артист сыграет программу «Музыка императоров» вместе с симфоническим оркестром Воронежского концертного зала. В этот вечер прозвучат увертюры Вагнера из оперы «Тангейзер» и «Лоэнгрин», «Времена года» Вивальди (переложение для виолончели с оркестром), «Славянский марш» Чайковского, «Марш Радецкого» Штрауса, «Вариации на тему Фигаро» для виолончели с оркестром Кастельнуово-Тедеско, Венгерские танцы №1, 6 Брамса, Славянские танцы №2, 8 Дворжака. Начало в 19.00.

Денис Шаповалов в 1998-м стал победителем Международного конкурса имени Чайковского. Занимался с Мстиславом Ростроповичем. Маэстро приглашпл Шаповалова на фестивали в Эвиан (Франция, 1999, 2000) и Баку (Азербайджан, 2006). Музыкант участвовал также в юбилейных концертах к 75-летию Ростроповича с Лондонским симфоническим оркестром (2002, Лондон, Нью-Йорк), совместно с Ростроповичем выступал на фестивале Сахарова (2004, Нижний Новгород). В 2007-м стал первым классическим музыкантом, выступившим на Северном полюсе, сыграв произведения Баха и Шуберта участника полярной экспедиции. Весной 2019 года дебютировал с академическим репертуаром в Золотом зале Musikverein в Вене и в концертном зале Tonhalle Maag в Цюрихе. В 2016 начал писать музыку. В 2018 году посвятил памяти Ростроповича концертную фантазию для виолончели с симфоническим оркестром Rencontres Musicales. В 2019-м исполнил вместе с Аллой Пугачевой на ее юбилейном концерте в государственном Кремлевском дворце съездов песню «Мой друг».