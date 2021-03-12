На улице в Центральном районе Воронежа отключат воду

Воды в домах на Березовой Роще не будет 15 марта с 10.00 до 15.00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В «РВК-Воронеж» предупредили об отключении воды на улице Березовая Роща. Ее не будет в понедельник, 15 марта, с 10.00 до 15.00. Кроме жилых домов, воды лишатся три детсада, школа и семь котельных.

В течение пяти часов сотрудники «РВК-Воронеж» будут менять запорную арматуру диаметров 150 миллиметров в районе дома № 32 на Березовой Роще. Там установят новое оборудование с прорезиненным клином, что повысит надежность перекрытия и снизит потери воды при возникновении аварийных ситуаций.

- Мы планируем провести замену запорной арматуры еще на пяти улицах Центрального района. Среди них – Транспортная, Советская, Тимирязева. Объекты, где запланировали эти работы, определяли путем мониторинга аварийности сетей. Установка новых задвижек на этих участках позволит в разы сократить время отключения воды в случае нештатных ситуаций, - рассказал мастер районного участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Павел Иванников.

Видимо, работы на этих улицах тоже потребуют временного отключения воды.