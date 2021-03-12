Под Воронежем жена зарезала мужа, угрожавшего ей ножом

Женщина заявила, что, хотя дважды ударила мужа ножом, смерти его не желала. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Вечером 22 декабря 2020 года в одном из частных домов на улице Ленина поселка Колодезный Каширского района случилось убийство. Сначала 47-летняя местная жительница мирно выпивала со своим 52-летним мужем. Потом припомнили друг другу старые обиды. Мужчина ударил жену кулаком и угрожал ей ножом. А супруга время на слова тратить не стала. Просто схватила кухонный нож и ударила им мужа в грудь и в ногу. И ушла спать. Проснувшись, обнаружила, что супруг мертв. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за ранения груди с повреждением легкого.

- Женщина признала свою вину и заявила, что не желала смерти мужу. До суда ее поместили под домашний арест. По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Расследование этого дела завершили, его передали в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Нововоронежу регионального управления СК России Андрей Бредихин.