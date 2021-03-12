В Воронежской области власти не стали продлевать обязательную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

В Воронежской области не будут продлевать обязательную самоизоляцию для жителей региона в возрасте 65 лет и старше. Такое решение принял глава региона Александр Гусев.

Тем не менее, согласно указу губернатора, работодателям рекомендовали максимально перевести сотрудников этой категории на дистанционный режим работы или отправить в отпуск.

Послабления коронавирусных ограничений стали возможны из-за тенденции снижения заболеваемости COVID-19 (ежедневно регистрируется около 250 случаев заражения, в то время как в январе этот показатель был существенно выше - 380-390 человек в день) и ударных темпов вакцинации от ковида (на сегодняшний день привились от коронавируса более 106 тыс жителей региона).