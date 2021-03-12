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Происшествия12 марта 2021 15:07

В Воронеже попал на видео момент, когда водитель «Лады» сбивает на «зебре» женщину

Она получила тяжелые травмы
Юрий КОЗЛОВ
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Женщина упала сначала на капот, а потом на асфальт.

Фото: кадр с видео

В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» выложили видео происшествия на дороге у дома № 226 по улице 45 Стрелковой Дивизии, в котором пострадала женщина. Камеры зафиксировали, как машины в одном ряду остановились, а водитель «Лады Ларгус» в следующем на тормоза по какой-то причине нажимать не стал. Либо сделал это слишком поздно. Итог печальный – машина ударила женщину так, что она сначала упала на капот, а потом на асфальт. Очевидцы бросились к ней на помощь. На этом видео прерывается.

Надо отметить, что сигнал светофора, регулирующего перекресток, четко не виден. Однако свидетели ДТП отмечают, что для машин горел красный свет.

В пресс-службе городской ГИБДД сообщили, что ДТП случилось в четверг, 11 марта, в 17.45. Водителю, допустившему наезд, 34 года, а пострадавшей женщине – 31. Она получила сочетанную (то есть, очень тяжелую) травму и сейчас проходит курс лечения в БСМП № 1.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этого ДТП.

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