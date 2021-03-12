В Воронеже пойдет под суд директор автосервиса за невыплату 1,4 млн рублей зарплаты

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал 49-летний директор ООО «АвтосСтандартСервис». Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам более чем за два месяца (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве 12 марта.

По версии следствия, руководитель автосервиса умышленно не выплачивал трудовые деньги своим 12 сотрудникам. За полгода – с января 2015 года по июнь 2016 года– сумма набежала немаленькая. Всего он задолжал почти 1,4 млн рублей. Хотя, как полагают правоохранители, у него была реальная возможность отдать людям деньги.

На счетах организации имелись средства, но они шли не на зарплату, а на развитие производства с целью дальнейшего извлечения прибыли. Тем самым директор стремился «создать и поддерживать свой собственный авторитет успешного руководителя в глазах учредителя».

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд для рассмотрения по существу.