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Звезды12 марта 2021 15:00

Воронежцев приглашают на весеннюю выставку поделок

В программе бесплатные мастер-классы умельцев
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 марта в Воронеже открывается ежегодная выставка «Дыхание весны». Свои работы в жанрах вышивки, вязания, лозоплетения, валяния, ткачества, авторской игрушки в выставочном зале на ул.Кирова, 8 представят лучшие мастера декоративно-прикладного творчества.

На открытии в 15.00 выступит фольклорный ансамбль «Паветье» под управлением Александры Самотягиной.

В программе выставки, которая продлится до 21 марта, запланированы мастер-классы, участником которых может стать любой. Их, как и саму экспозицию, можно посетить бесплатно.

Культура