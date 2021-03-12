Под Воронежем сельчанина осудили за гибель женщины из-за забытой на плите кастрюле

Фото – Следственное управление СКР по Воронежской области

Суд признал виновным 50-летнего жителя Нижнедевицкого района в причинении смерти по неосторожности своей сожительнице (ч. 1 ст. 109 УК РФ). ЧП произошло в конце октября 2020 года в селе Острянка. Накануне вечером и утром сожители дома распивали спиртные напитки. Мужчина решил подкрепиться и поставил на плиту кастрюлю с едой, а потом про нее забыл и лег спать. В результате в пожаре погибла женщина.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, оба в момент пожара спали. Стоявшая на плите кастрюля расплавилась, загорелась еда, а потом огонь перекинулся на стоящие рядом предметы. Постепенно пламя охватило весь дом. Мужчина проснулся, попытался вытащить сожительницу на улицу, но ему это не удалось, женщина скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острого отравления окисью углерода.

Вину свою мужчина признал, в содеянном раскаялся. По результатам судебного рассмотрения уголовного дела мужчина осужден к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.