В Воронежской области осудили двух фальшивомонетчиков

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грибановский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, пытавшихся сбыть поддельную 5-тысячную купюру в райцентре. Их приговорили к реальным срокам. Об этом сообщили в суде 12 марта.

Уголовное дело правоохранители возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 186 УК РФ. Инцидент с попыткой сбыть фальшивку произошел в январе 2020 года в торговом павильоне в поселке Грибановка. Липовую купюру заметили продавцы. После этого фальшивомонетчики скрылись на автомобиле Honda Integra.

Как установил суд, один из осужденных, 33-летний мужчина, приобрел 11 поддельных пятитысячных купюр в Нижнем Новгороде в декабре 2019 года. Спустя год он стал расплачиваться ими там в торговых точках за продукты питания и спиртное. По такой же схеме отработал в городе Люберцы Московской области. Там он и встретился со своим 37-летним подельником. Они договорились поехать в пгт Грибановка и сбыть еще одну купюру. Там то их и поймали стражи порядка.

Суд признал их виновными и назначил наказание. 33-летний мужчина проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима. А его 37-летний приятель 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии особого режима.