В Воронежской области в феврале 2021-го значительно подорожали свежие огурцы и диагностика МРТ и КТ

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже и области в феврале выросли цены на продукты и товары в сравнении с началом года - на 1,6 %. Об этом сообщил Воронежстат. Стоимость минимального набора продуктов на месяц в феврале 2021 года по области составила 3986 рублей и выросла по сравнению с декабрем 2020-го на 4,5%.

Продукты подорожали в феврале 2021-го - в среднем на 1,7% в сравнении с январем, а по сравнению с концом 2020-го – на 2,6%. Больше всего подорожали свежие огурцы - в 1,3 раза. Значительно поднялись цены на кур, рыбное филе, хлеб, бананы, виноград и овощи - от 4 до 13,9 %. Зато подешевела рыба лососевых пород, соленое филе сельди, апельсины и лимоны - на 2,6-6,6 %.

Промышленные товары в феврале 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го подорожали на 1,6%, с январем-2020 - на 0.7%. Выросли цены на шины для легковых автомобилей, пиломатериалы, ювелирные изделия и свежесрезанные цветы - на 3,5-12,4%. Из лекарств подорожали поливитамины, таурин, йод, цефтриаксон - на 3-5,3%.

Подешевели женские ветровки, автоматические стиральные машины, антисептики для рук, дезодоранты, стационарные телефонные аппараты, электроутюги - на 1-1,4 %, лекарства лоперамид, сульфацетамид, комбинированные анальгетики, ибупрофен, осельтамивир подешевели на 1,7-2,4%.

Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 0,1%.

Значительно выросла стоимость диагностики на МРТ или КТ, цены на билеты в купе скорых фирменных поездов дальнего следования и на самолеты, поездок на отдых в Турцию и ОАЭ - на 4,6-38,3%.

Зато на 1,9-2,9% подешевела абонентская плата за пакет услуг сотовой связи и стоимость пребывания в санатории.