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Происшествия12 марта 2021 13:38

В Воронеже на видео попал пожар, на котором сгорели две машины

ЧП случилось в Железнодорожном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Огонь на улице 25 Января заполыхал около четырех утра.

Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео пожара на улице 25 Января Железнодорожного района. Автор поста сообщил, что около четырех утра в пятницу, 12 марта, там подожгли машину. По его словам, рядом стояли еще два автомобиля, они тоже повреждены.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре подробнее:

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 4.25. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 4.40. Огонь уничтожил «Ладу Приору» и «Мазду 6». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.

ЧП