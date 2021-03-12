В Воронеже на видео попал пожар, на котором сгорели две машины

Огонь на улице 25 Января заполыхал около четырех утра. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео пожара на улице 25 Января Железнодорожного района. Автор поста сообщил, что около четырех утра в пятницу, 12 марта, там подожгли машину. По его словам, рядом стояли еще два автомобиля, они тоже повреждены.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о пожаре подробнее:

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 4.25. На место ЧП выезжали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Пламя потушили в 4.40. Огонь уничтожил «Ладу Приору» и «Мазду 6». По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.