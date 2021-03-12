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Общество12 марта 2021 13:19

Строительство школы в воронежском микрорайоне «Процессор» начнут в мае 2021 года

Идет подготовка конкурсной документации
Ярослав ИВАНОВ
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Долгожданную воронежцами школу на 1500 учеников в микрорайоне «Процессор» планируют начать возводить в мае 2021 года, сообщили в региональном правительстве. Положительное заключение госэкспертизы по проекту уже получено, сейчас активно готовят конкурсную документацию. Возведение соцобъекта планируется из средств областного и городского бюджетов.

Учебное заведение на 60 классов на ул. Остужева, 52ш обещают сдать к августу 2023 года. Обучение будет организовано в одну смену, планируется работа группы продленного дня. Внутри школы и вокруг здания будет обеспечена безбарьерная среда.

Предполагается, что новая школа обеспечит местами детей из микрорайона «Процессор» и частично из микрорайона на улице Минской. Местные жители, вынужденные сейчас водить детей в школу в четырех километрах, за трассой, давно просили учебное заведение в своем районе, даже обращались к президенту.