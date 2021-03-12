Воронежские росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в розыске

Фото – Управление росгвардии по Воронежской области

Воронежские росгвардейцы помогли задержать мужчину, который находился в бегах. Ранее патрульный экипаж получил ориентировку на предполагаемого преступника. Мужчину заподозрили в краже из торгового центра. Об этом рассказали 12 марта в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Находясь на дежурстве в Советском районе 11 марта сотрудники вневедомственной охраны заметили иномарку, схожую по приметам, указанным в ориентировке. Мужчина, который на ней разъезжал, был похож на подозреваемого в краже из торгового центра одежды и обуви на сумму около 10 тысяч рублей.

При виде росгвардейцев он выскочил из авто и кинулся бежать. Но был задержан и передан полиции. Им оказался 30-летний житель областного центра, ранее уже судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков.