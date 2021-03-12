Жителя Воронежской области обокрал в кафе собутыльник

27-летний житель Лисок не досчитался 4000 рублей и телефона после приятного времяпровождения в местном кафе. Мужчина познакомился в заведении с компанией, выпивали вместе, а потом - упс, имущество пропало из кармана куртки, которая висела на вешалке для верхней одежды. Ущерб потерпевший оценил в 25 тысяч рублей.

Полицейские вычислили вора по записям с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что пока потерпевший делал заказ у барной стойки вместе с двумя новыми знакомыми, третий "проверил" содержимое его карманов.

27-летний задержанный, кстати, ранее судимый за кражи, признался, что видел, куда новый знакомый спрятал деньги и мобильный телефон, и в момент, когда приятели делали очередной заказ, похитил имущество. Деньги он пропил в том же кафе, а мобильник продал в Воронеже.