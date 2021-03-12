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Общество12 марта 2021 12:20

Мэрия Воронежа сэкономила 300 тысяч на тротуаре и велодорожке в Шилово

Их обустроят к 31 июля
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже на днях определили подрядчика на строительство велодорожки и тротуара от улицы Курчатова до Теплоэнергетиков в микрорайоне Шилово. Победила строительная компания, предложившая выполнить работы на 300 тысяч рублей дешевле - за 9,5 миллионов (при начальной цене контракта 9,8 миллионов рублей).

Согласно аукционной документации, до 31 июля необходимо обустроить тротуар и велодорожку, сделать бордюры, поменять люки и сделать парковку с навесом для семи велосипедов.