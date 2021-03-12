64-летний воронежец лишился 400 тыс после звонка "из банка"

За 11 марта дистанционные аферисты обмишулили 16 жителей Воронежской области - да не слабо, в общей сложности на два миллиона рублей.

Более 400 тысяч потерял после звонка "из банка" 64-летний воронежец. Липовый сотрудник службы безопасности финансового учреждения поинтересовался, имеются ли у мужчины банковские вклады. А когда узнал, что такие есть, лже-сотрудник банка напугал пенсионера, что сбережения находятся под угрозой хищения и необходимо предпринять незамедлительные действия для их сохранности - перевести на защищенный резервный счет. Мужчина поверил, снял с банковских счетов средства и перевел их по указанным ему реквизитам. После этого ему звонить перестали.

Если вам звонят "из банка" отвечайте: зайду в отделение и все там уточню. А в банке прежде чем снимать деньги, расскажите операционисту о проблеме. Он сразу скажет, что звонят мошенники.