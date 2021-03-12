Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную 29 тура ФНЛ

Главным героем матча с "Нижним Новгородом" стал Андрей Разборов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В сборную 29 тура первенства ФНЛ эксперты включили двух игроков «Факела» - нападающего Андрея Разборова и полузащитника Наиля Замалиева. Форвард стал главным героем матча – забил гол и отдал голевую передачу (итоговый счет 2:1 в пользу нашей команды). Андрей Разборов вообще поражает ворота соперников «Факела» уже пятый матч подряд. Наиль Замалиев был заметен больше для специалистов – многие симпатичные комбинации шли именно через него.

Наиль Замалиев тоже показал классную игру в городе на Волге. Фото: с сайта ФК "Факел"

Аналитики ФНЛ также особенно отметили игру в туре нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Он сделал дубль в Томске и отдал голевую передачу, фактически обеспечив победу своей команды над «Томью» - 3:1. Сергеев забивает больше одного гола уже в шестом матче. Это его второй дубль в чемпионате. А еще в активе Ивана четыре хет-трика в этом сезоне – он повторил рекорд ФНЛ.

Эксперты также выделили выдающий матч вратаря «Краснодара-2» Станислава Агкацева. Юные краснодарцы в Хабаровске остались вдесятером уже на 29-й минуте. И Агкацев помог партнерам по команде отстоять нулевую ничью, сделав три отличных сейва. Не случайно его уже привлекают к играм за главный «Краснодар». Там, правда, его в последнем туре отдали на растерзание «Спартаку» в памятном матче, завершившимся разгромом южан – 1:6.

Кроме того, компанию Разборову и Замалиеву в символической сборной 29 тура составили:

защитники Сослан Качмазов («Алания» (Владикавказ), Артем Мещанинов («Балтика» (Калининград), Валерий Кичин («Енисей» (Красноярск);

полузащитники Сергей Обивалин («Текстильщик» (Иваново), Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Николай Прудников («Оренбург»), Максим Майрович («Акрон» (Тольятти).

Главным тренером сборной на этот раз решили сделать наставника «Оренбурга» Марцела Личку. Его команда на своем поле разгромила прямого конкурента в борьбе за выход в Премьер лигу. Столичное «Торпедо» было повержено со счетом 3:0.