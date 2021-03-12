За неделю 1,6 тыс воронежцев, лечащихся дома от коронавируса, получили бесплатные лекарства

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 3 по 10 марта 1650 жителей Воронежской области, лечащихся от коронавируса дома, получили бесплатные лекарства. Напомним, в больницу не кладут больных с легкими и среднетяжелыми формами COVID-19, в том числе с пневмониями.

- Степень тяжести заболевания определяет лечащий врач из поликлиники. Перечень бесплатно выдаваемых препаратов также назначает врач - индивидуально для каждого пациента, с учетом его диагноза, состояния и течения заболевания, - отметили в облздраве.

Лекарства приносят домой пациентам работники поликлиник.

Всего с 16 ноября 2020 года препараты получили 57 405 жителей области.