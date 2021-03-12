В Воронеже пьяный мужчина за сутки угнал три машины

Серийного угонщика отправили в следственный изолятор. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

9 марта около восьми утра 41-летний житель Советского районе ножом взломал дверь припаркованного на улице Комиссаржевской ВАЗ-211340, принадлежащего 23-летнему воронежцу. Соединив провода, он доехал на чужой «Ладе» до Южно-Моравской. Там он в 10 часов угнал ВАЗ-2113 43-летней местной жительницы и доехал на нем до улицы Маршака. В 21.45 он продолжил свое «черное дело». Мужчина угнал «Ладу-Гранту» 53-летнего воронежца, потом бросил машину и ушел.

Полицейские быстро вычислили преступника – ранее он был судим за угоны. Рецидивиста задержали на его квартире на улице Чуйской. Он признал свою вину и заявил, что угоны совершал в пьяном кураже. Возбуждены уголовные дела по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщика отправили в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.