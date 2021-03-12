Облздрав разобрал шесть случаев, когда воронежцам стало плохо после прививки от коронавируса

Фото из архива "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шесть случаев плохого самочувствия после прививки от коронавируса стали поводом для разбирательств медицинской комиссией.

На днях воронежцы пугали друг друга историей о якобы летальном случае после вакцинации - страшилки о смерти 46-летней женщины распространяли в соцсетях. Департамент здравоохранения Воронежской области официально опроверг эти сообщения, назвав их фейком.

- По состоянию на 11 марта в Воронежской области отсутствуют случаи смерти пациентов, связанных с вакцинацией от новой коронавирусной инфекции (как впрочем, и от прививки от других инфекций), - отметили в облздраве. - В регионе ведется строгий контроль проведения вакцинации против COVID-19, в том числе контроль реакций после каждого компонента прививки. Для этого в прививочных кабинетах организована система мониторинга. Информация передается в специально созданную Региональную иммунологическую комиссию, которая разбирает все факты постпрививочных реакций. На сегодняшний день комиссия рассмотрела шесть случаев ухудшения самочувствия после вакцинации. Достоверно установлено, что изменения самочувствия пациентов не связано с проведением иммунизации.

Постпрививочные реакции свидетельствуют о формировании иммунного ответа организма. У большинства привитых от ковида жителей области их нет. У небольшого числа отмечаются незначительное повышение температуры, ломота, озноб, зуд, отек или покраснение в месте укола.

Как отмечают в облздраве, пациенты могут фиксировать свои реакции, связанные с вакцинацией от COVID-19, в дневнике самонаблюдения на личной странице на портале Госуслуг.

Напомним, на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 106 тысяч жителей Воронежской области.