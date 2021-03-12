В Воронеже и области в 2021 году капитально отремонтируют 493 дома

В Воронежской области по программе капремонта многоквартирных домов за 2021 год планируют модернизировать 493 многоэтажек (из них 195 домов в Воронеже, 298 в районах области).

Общая стоимость запланированных работ составит 4,2 млрд рублей. Коммунальщики проведут капремонт крыш, фасадов, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, фундаментов и подвальных помещений, относящихся к общему имуществу.

Жилищные условия улучшатся у 70 тысяч жителей Воронежской области.

Кроме того, в рамках капремонта в многоэтажках собираются заменить 125 лифтов.

Список многоэтажек, в которых запланирован капремонт в 2021 году, доступен по ссылке.