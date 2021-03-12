На выходных воронежцев ждет потепление

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На выходных в Воронеж придет потепление. Уже сегодня, 12 марта, днем будет -4 - против вчерашних 15 градусов мороза. И дальше тепло принесет южный ветер.

В субботу, 13 марта, днем отметка термометра доползет до нуля. Пойдет снег. Южный ветер усилится: его порывы будут достигать до 16 м/с. Осадки ночью на воскресенье будут постепенно снижаться.

В воскресенье, 14 марта, будет днем +3 и пасмурно.

А в понедельник-вторник дневная температура поднимется до 4 градусов тепла. Во второй день рабочей недели ожидается дождь.