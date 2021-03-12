В Воронеже пройдет третий фестиваль «От Ростроповичей к современности»

С 12 по 31 марта в колледже имени Ростроповичей пройдет III фестиваль «От Ростроповичей к современности». Насыщенная программа включает в себя мастер-классы, концерты, творческие встречи, день открытых дверей и профессиональный конкурс.

12 марта на открытии форума в филармонии пройдет концерт с участием студентов колледжа, лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов, и Воронежским академическим симфоническим оркестром. Прозвучат произведения Моцарта, Шопена, Мендельсона, Сен-Санса, Чайковского, Глазунова, Скрябина. В этом году сыграют Олеся Семенихина (фортепиано), Станислав Пылов, ныне студент «Гнесинки», Анастасия Кухтина и Олеся Краснопольская (оркестровые струнные инструменты), Мария Атачук, Денис Бухонский, Егор Зиновьев (оркестровые духовые и ударные инструменты), Мария Волкова, Мария Соловьева, Ольга Дорошева и Алексей Крылов (вокальное искусство). Начало в 19.00.

18 марта в 13.00 в колледже мастер-класс победителя XI Международного конкурса имени Чайковского, ученика выдающегося музыканта Мстислава Ростроповича Дениса Шаповалова (виолончель).

23 марта в 11.00 в кинотеатра «Спартак» состоится кинопоказ исторических материалов «Мстислав Ростропович в Воронеже» - ко дню рождения маэстро.

26 марта в 10.00 в колледже пройдет мастер-класс профессора Московской консерватории имени Чайковского, профессора Университета Курашики Сакуе (Окаяма, Япония) Александра Вершинина (фортепиано).

28 марта в 12.00 в колледже пройдет День открытых дверей-2021. Запланирован концерт студентов ВМКР, встреча абитуриентов с преподавателями и администрацией, консультации

29 марта в 18.00 в колледже состоится концерт Камерного оркестра колледжа.

30-31 марта в 11.00 пройдет девятый творческий конкурс «Юный музыковед». В 2021 году конкурс посвящен 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Конкурс проводится в интернет-формате по видеозаписям.