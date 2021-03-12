Воронежцев научат делать куклы

В программе выставки «Кукольное поМИШАтельство», которая работает в музее имени Крамского, запланирована образовательная программа.

14 марта в 14.00 пройдет лекция «История мишек Тедди», ее проведет художник-теддист Иван Грозный. Он расскажет об истории возникновения мишек Тедди, их разновидностях и выставках, посвященных этой игрушке. Какими были мишки в начале своего создания, и какими они создаются в наши дни, а также о мишке, как предмете коллекционирования.

21 марта в 13.00 запланирован мастер-класс Ивана Грозного «Мишка-Брошка», во время которого участники создадут брошку в винтажном стиле (в виде головы мишки).

4 апреля в 14.00 пройдет лекция «Авторские куклы». Художник Николай Павлов расскажет, какие куклы сопровождают человека с самого рождения, что из себя представляют куклы Пандора, и как свое название получила фарфоровая кукла Чайна-долл.

11 апреля в 14.00 пройдет мастер-шоу «Лепка головы куклы». Николай Павлов в режиме реального времени покажет этапы создания головы куклы из запекаемого пластика. Расскажет о видах пластиков, особенностях работы с запеканием, познакомитесь с технологией изготовления и обработки. Также мастер расскажет, какие инструменты наиболее удобны для работы и откроет секреты, облегчающие работу создания куклы.