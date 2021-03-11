Обвиняемым в убийстве профессора химии ВГУ продлили арест по 12 июня

11 марта суд Ленинского района в очередной раз продлил срок ареста Дмитрию Быковскому и Александру Харламову, которых обвиняют в жестоком убийстве и расчленении профессора химии ВГУ Вячеслава Кузнецова в марте 2020 года. Они пробудут в СИЗО до 12 июня включительно.

Напомним, бывший аспирант Быковский и его друг айтишник Харламов, по версии следствия, убили преподавателя в его квартире на улице Красноармейской. Позже они вывезли тело и, расчленив его, попытались растворить в емкостях с кислотой, которые хранились на балконе съемной квартиры на левом берегу города.

Подозреваемых арестовали 12 июля прошлого года. С учетом нового продления срока предварительного заключения, мужчины проведут в СИЗО почти год.