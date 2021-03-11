Бродячие собаки атакуют Воронежскоий заповедник

Фото с сайта Воронежского заповедника

Сотрудники Воронежского заповедника стали все чаще встречать на охраняемой территории бродячих собак, как одиноких, так и целые стаи. Если раньше они попадались у границ, надалеко от населенных пунктов, то теперь беспризорников обнаруживают в самой чаще Усманского бора.

- Это фиксируется визуальными встречами, фотоловушками и по следам, - говорят ученые. - В ряде случаев регистрировались собаки с ушными метками, то есть ранее отловленные, стерилизованные и выпущенные обратно. Встречаются на заповедной территории также собаки охотничьих пород.

Бродячие собаки, попав в лес, начинают охотиться на диких животных. Их добычей становятся мелкие обитатели заповедника и молодняк. Имея достаточно корма, собаки могут плодиться и постепенно даже превысить численность волка на сходной по площади территории.

- Следствием этого могут быть вспышки заболеваний, в первую очередь бешенства. При нарушении структуры популяции волка и значительном снижении его численности могут появляться волко-собачьи гибриды. Такие животные, как и одичавшие собаки, могут нести прямую угрозу жизни человека, - тревожатся сотрудники заповедника.

Бродячие собаки кроме того угрожают исчезновением диким видам животных. Согласно данным Международного союза охраны природы, в мире по их вине на грани исчезновения находятся почти 200 видов живых существ.

Ученые также напомнили о запрете беспривязного содержания собак любых пород. В этом случае закон разрешает изъять беспризорных животных, заповедника.