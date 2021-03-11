Трудовая инспекция помогла вернуть воронежским электромонтажникам задержанную зарплату

Сотрудники ООО «ЭДС-СЕРВИС» написали в Государственную инспекцию труда в Воронежской области жалобу на задержку выплаты заработной платы. По обращению ведомство провело внеплановую проверку. И факты, изложенные в жалобе, подтвердились.

- Инспектор труда установил, что работодатель допустил образование задолженности по заработной плате за декабрь 2020 года. Сумма долга перед 8 работниками составила более 60 тысяч рублей, - рассказали в трудинспекции.

Ведомство привлекло работодателя к административной ответственности. После этого предприятие погасило долг перед работниками в полном объеме.