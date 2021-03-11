Число привитых от коронавируса в Воронеже к 11 марта: вакцинацию прошли более 100 тысяч человек

В Воронежской области к 11 марта от коронавируса привился 106 821 житель. Второй компонент вакцины получили - 60 005 человек. Об этом 11 марта сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Для сравнения: к 1 марта прививку получили только 87 375 человек. Ранее говорилось, что поставки прививки в регион ближе к апрелю станут более интенсивными, это позволит Воронежской области выполнить план по вакцинации.

Тем временем число умерших от COVID-19 выросло в Воронежской области до 2 466. То есть только за последние сутки с осложнениями от заболевания не справились 19 человек.