Вор с условным сроком за кражи продолжил совершать «набеги» на дачные домики под Воронежем

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Рамонский районный суд вынес приговор 32-летнему жителю деревни Медовка за кражи из дачных домиков. Следователи и суд установили, что мужчина в 2019 году уже был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Но снова «сорвался», и с ноября 2019 года по март 2020 года он дважды совершал «набеги» на домики дачников. Выставлял окна деревянных рам, проникал в помещения в отсутствие хозяев и брал все, что имело ценность. Таким образом он украл электрический кабель, музыкальный центр, акустические колонки, самовар, три фарфоровые статуэтки. Потерпевшие оценили ущерб в 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили злоумышленника по оставленным им на месте преступления следам рук.

Новый приговор с учетом неотбытого наказания отправил рецидивиста на 3 года 6 месяцев в колонию общего режима.