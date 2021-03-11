В Воронежской области к 11 марта от коронавируса умерли еще 19 человек

В Воронежской области число умерших от COVID-19 выросло до 2 466. То есть только за последние сутки с осложнениями от заболевания не справились 19 человек. Такие данные 11 марта приводит региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Напомним, за последние сутки вирус обнаружили у 247 жителей области, а выздоровели еще 277 пациентов.

Как подчеркнули в региональном Роспотребнадзоре, в структуре заболеваемости коронавирусом преобладают симптомы ОРВИ - более 73%, пневмонии - 20,7%.

Отметим, что после тяжелого «коронавирусного» года резко упал «уровень счастья» воронежцев. Он дошел до отметки 5,8 баллов.