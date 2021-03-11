Жительница Воронежской области похитила 4 тысячи через чужой «мобильный банк»

63-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенничества из-за того, что не отключила услугу «мобильный банк» с телефонного номера, которым перестала пользоваться. С ее банковского счета начали списываться деньги. За короткий срок пропали около 4 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением.

Проведя проверку, полицейские выяснили, что ранее женщина пользовалась сим-картой, к которой была подключена услуга «мобильного банка». По истечении трех месяцев сим-карту с тем же номером мобильный оператор продал другому клиенту. Им оказалась 40-летняя ранее судимая жительница Новохоперского района. Когда на ее номер начали поступать сообщения от банка, она воспользовалась ситуацией и списала со счета деньги.

Оперативники задержали подозреваемую по месту жительства и доставили в отдел полиции. Там женщина призналась, что получила сообщение с номера 900 о зачисленном социальном пособии. Используя мобильное приложение, злоумышленница перевела поступившие денежные средства на свою банковскую карту.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до 6 лет заключения. С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.