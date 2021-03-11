В Воронежской области восстановят дом, в котором жил Максим Горький

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

К декабрю 2021 года в Борисоглебске должны реконструировать дом, в котором жил Максим Горький. Речь идет о здании №79 по улице Первомайская. Разрешение на работы уже выдало управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

Предусмотрена реставрация фасадов с декоративными элементами, ремонт крыши, дверей и окон. Должна быть восстановлена кирпичная кладка. Рабочие произведут гидроизоляцию фундамента, обустроят водоотводящую систему.

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области

Кроме того, планируют снести поздние пристройки. Зато будет возведена мансардная кровля в поздней пристройке со стороны дворового фасада здания. Также предстоит ремонт интерьеров. Заказчик работ - частное лицо. Подрядчик - воронежская «Стройгрупп».

На архивных планах Борисоглебска историю дома можно проследить с конца XIX века.

Здесь в 1888-1889 годах жил писатель Алексей Пешков, он же - Максим Горький. Автор остановился в Борисоглебске и работал кладовщиком на товарной станции. В доме у купчихи = он снимал маленькую комнату на втором этаже. В Борисоглебске Горький участвовал в работе революционного кружка. Борисоглебские впечатления оставили большой след в жизни и творчестве писателя.

С тех пор появилось немало пристроек разного качества. В советское время здание использовали как автостанцию. В 2000-е годы дом приспособили под различные учреждения. В последние годы здание не используется - разрушается. Как объект культурного наследия регионального значения дом принят на государственную охрану в 1983 году.