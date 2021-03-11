Губернатор рассказал, как продвигается строительство хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера

Строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера идет достаточно интенсивно. Фото: со страницы Александра Гусева ВКонтакте.

Губернатор Александр Гусев на своих страницах в соцсетях рассказал о том, как идет строительство хирургического корпуса Воронежского онкодиспансера.

Глава области сообщил, что уже полностью готовы три уровня монолитного пояса здания. Строители установили фундаментную плиту парковки, сейчас они делают стены и перегородки технических этажей и парковки.

Александр Гусев добавил, что на совещании немного скорректировали проект в части вентиляции здания и его холодоснабжения, устройства фасада и замены дверей.

Напомним, новый корпус в квартале, ограниченном улицами Сакко и Ванцетти, Вайцеховского, Каляева и Достоевского, начали строить в 2020-м. В здании переменной этажности (от минус трех до шести этажей) разместят палаты на 340 коек, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии и отделением анестезиологии и реанимации, а также отделение паллиативной помощи и реабилитации.

В новом хирургическом корпусе также оборудуют молекулярно-генетическую лабораторию, которая позволит эффективнее проводить диагностику злокачественных новообразований. А также разрабатывать индивидуальный план лечения для каждого пациента в соответствии с его состоянием и сопутствующими заболеваниями.

Кроме того, в здании предусмотрены пищеблок, лаборатории, хозяйственные помещения и четырехуровневая подземная парковка на 300 машин.

Строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера планируют завершить в 2023 году.