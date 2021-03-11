Глава воронежской культуры Мария Мазур: Никто не позволит причинить вред облику театру кукол!

Мария Мазур. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 марта руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур рассказала, как культурная отрасль перенесла период самоизоляции, приоткрыла завесу тайны над планами в области культуры и ответила на вопросы воронежцев.

Естественно, главу воронежской культуры спросили и о реконструкции здания театра оперы и балета, и о капремонте здания театра кукол, вокруг которого несколько месяцев назад разгорелся скандал. Воронежцы переживали, что при строительных работах театр лишится своего легендарного облика.

- Это мои любимые вопросы, - улыбнулась Мария Мазур. - Точно отремонтируют оперный. Уже заканчивается конкурс архитектурных фасадов, к концу марта будет известен результат. Все, что касается ремонта театров, будет сделано. В экспертном совете по капремонту кукольного работают компетентные работники, в том числе архитекторы, принимавшие участие в его строительстве. Никто не позволит причинить вред облику театру кукол. А пока труппа будет играть спектакли в Доме актера, там для этого сцена более оптимальна. Труппа оперного на время реконструкции будет показывать постановки в ВКЗ. Отказываться от премьер на этот период мы не собираемся.